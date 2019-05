Der Themenfokus erzählt in Videos, animierten Plänen, Texten und Bildergalerien die Geschichten hinter einem Givaudan-Forschungszentrum auf dem Maggi-Areal in Kemptthal von Bauart Architekten und Planern.

Roderick Hönig 23.05.2019 12:43

Hochparterre erweitert seine Themenheft-Reihe um eine digitale Form. Den ersten «Themenfokus» auf unserer Website haben wir in Zusammenarbeit mit Bauart Architekten und Planer erstellt. Sie haben auf dem Maggi-Areal in Kemptthal für das Duft- und Aromaunternehmen Givaudan ein Forschungszentrum geplant. Videos, animierte Pläne, Texte und Bildergalerien erzählen die Geschichten hinter dem Bau. Werner Huber etwa blickt zurück auf die Zeit, als auf dem ehemaligen Maggi-Areal alles begann. Daniela Meyer erklärt, wie die Architektur mit klinkerharter Hülle und hellem Kern auf den Ort reagiert und die Menschen zusammenbringt. Und was es mit den 14 Meter hohen Pflanzensäulen im Foyer auf sich hat, schreibt Roderick Hönig in seinem Beitrag zur Landschaftsarchitektur. Wie Givaudan an neuen Duftstoffen und Aromen tüftelt, berichtet Karin Salm auf ihrem Rundgang mit einer Duftforscherin durchs Haus. Und was der hohe Luftwechsel in den Labors bedeutet, beleuchtet schliesslich Reto Westermann mit einem Blick hinter die Kulissen der Gebäudetechnik.