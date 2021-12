Das achte Türchen ist offen.

Redaktion Hochparterre 08.12.2021 00:01

Der skandinavische Designgrundsatz «Form folgt Funktion» ist die Maxime von dem dänischen Beleuchtungshersteller Louis Poulsen. Funktion und Design der Produkte sind so konzipiert, dass sie den Rhythmus des natürlichen Lichts widerspiegeln und unterstützen. Jedes Detail eines Designs dient einem bestimmten Zweck. Jedes Design beginnt und endet mit Licht.

Der kegelförmige Schirm sorgt für ein angenehmes und blendfreies Licht, das nach unten gerichtet ist.

Heute verlosen wir eine Lampe ‹Keglen› von Louis Poulsen, nach Wahl in der Ausführung als Wand-, Steh- oder Pendelleuchte. Senden Sie uns eine E-Mail mit dem Betreff «Wettbewerb Poulsen» um an der Verlosung teilzunehmen. Anmeldeschluss ist der 11. Dezember 2021. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird per E-Mail informiert, über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt.

Mehr über Louis Poulsen erfahren Sie hier.