«Building Climate» versammelt rund 80 englische Tipps für klimagerechtes Planen und Bauen.

Andres Herzog 12.05.2022 16:24

Building climate. An encyclopaedia on architecture, landscape architecture and spatial planning on the way to net zero, Edition Hochparterre, 2022, 160 Seiten, Fr. 29.–, bestellen als gedrucktes Buch oder als E-Book