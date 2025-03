1993. Hochparterre gehört nun denen, die es machen. Zum Gründungsquartett gehören neben Loderer (an Gewicht zulegend) und Gantenbein (an Gewicht verlierend) die energische Walliserin Sarah Mengis als Verlagsleiterin und Anzeigenfrau und die keck vorwärts lachende Grafikerin Trix Stäger, nie mehr war jemand in Hochparterre in so edle Stoffe gehüllt wie die tolle Trix.