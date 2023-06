Der runde Büchertisch dominiert das neue Ladenlokal von Hochparterre Bücher an der Schöneggstrasse in Zürich. Fotos: Valerie Geissbühler

Am Freitag, 9. Juni, kann man in den neuen Räumlichkeiten der Architekturbuchhandlung Hochparterre Bücher auch nach Feierabend in den rund 3000 Fachbüchern schmökern. Hochparterres Buchhandlung hat dann bis in die Nacht offen. Für Musik sorgt das Duo Häuserfrau & Toni La Fleur, zwei Musikerinnen aus dem Umfeld der Hasengewinner Urban Equipe, eine Gruppe von Urbanistinnen und Urbanisten, die sich für die Demokratisierung der Stadtentwicklung und -gestaltung engagiert. Für Drinks und Häppli sorgen die Buchhändlerinnen Cornelia Thalmann und Anne Müller.