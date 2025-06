Werkstätten werden geöffnet, wie hier für das Projekt «Vom Stein zum Textil»

Zwischen Vorder- und Hinterrhein fliesst Design Graubünden hat ein noch junges Designfestival. Am Donnerstag ist die zweite Ausgabe von «Design am Rhein» gestartet und lenkt den Blick über den Tellerrand. 27.06.2025 14:00

Es knallt zum Auftakt. Das junge Designfestival «Design am Rhein» beginnt am Donnerstagabend mit einem Sommergewitter über Chur. Seit 2024 gibt Fabienne Barras mit ihrem engagierten Team dem Bündner Designschaffen eine Plattform. «Design am Rhein» ist eine Werkschau von, für und mit den lokalen Akteuren. In ihren Ateliers und Produktionsstätten sowie mit eigens realisierten Installationen geben sie Einblick in die Kreativwirtschaft des Kantons. Am Donnerstag fand die Eröffnungsveranstaltung mit Inputreferaten und Vernissage statt. Das weitere Programm steigt bis zum 13. Juli den Rhein entlang der Flussläufe hoch und runter. Zwischen den Disziplinen verlaufen keine trennscharfen Linien: Architektur, Produktdesign, Forschung und Handwerk finden im Programm gleichermassen statt. Veranstaltet wird dort, wo gearbeitet und gestaltet wird. Dies lädt zum Blick über den Tellerrand der üblichen Designstädte wie Lausanne, Zürich oder Basel. Apropos Tellerrand: Auch ein Design Dinner gehört zum Programm. ###Media_4### Tradition und neue Entdeckungen Teilnehmende Produktionen wie Schreinereien, Webereien oder die Druckwerkstatt Schloss Haldenstein zeigen eine zeitgenössische Interpretation des regional verankerten Handwerks. Überraschende Akzente setzten beispielsweise die Arbeiten von Textildesignerin Claudia Caviezel in der Viamala oder Studio Eidola mit Materialrecherchen mit Nebenprodukten aus der Steinbearbeitung. In Trun lohnen die fast sechs Meter hohen Kronleuchter von Fabio Hendry einen Besuch in der Katholischen Kirche St. Martin. ###Media_2### Die beteiligten Designerinnen und Gestalter kommen nicht alle aus Graubünden, haben aber doch einen Bezug zur Region. Dadurch wirkt «Design am Rhein» sowohl nach aussen als Plattform als auch auch nach innen als Netzwerk der Kreativbranche und stärkt so den Standort. Graubünden, das neben der Sch...