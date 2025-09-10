Der Metallverarbeiter Lehni hat die von Philippe Malouin designten Möbel für die Galerie ‹Salon 94 Design› entwickelt. Fotos: Jasmine Deporta

Lilia Glanzmann 10.09.2025 14:00

Zwischen Industriecharme und Präzision Die Möbelkollektion ‹Bent Aluminium› des Designers Philippe Malouin zeigt, wie zwischen Kunst und Handwerk Möbel entstehen, die mehr sind als blosse Gebrauchsgegenstände.

New York, London, Milano, Dübendorf – die Möbelkollektion ‹Bent Aluminium› zeigt exemplarisch, wie Peripherie und Zentrum zueinanderfinden. Bereits 2019 hinterfragte Philippe Malouin mit seiner Kollektion ‹Industrial Office› Archetypen von Büromöbeln: Nylon, Stahl, klare Farben und überraschende Details verwandelten Schreibtisch, Sideboard oder sogar Stifthalter in kleine Experimente zwischen Industrieästhetik und Alltagsgebrauch. Präsentiert von der New Yorker Kunst- und Designgalerie ‹Salon 94 Design›, zeigte Malouin an der Design Miami, wie viel Potenzial im Dialog zwischen Kunst, Design und Materialforschung steckt. ###Media_2### Sechs Jahre später trifft der britisch-kanadische Designer erneut auf die Galerie – diesmal zusammen mit dem Möbelhersteller Lehni. Lanciert wurde die neue Kollektion ‹Bent Aluminium› mit viel Prominenz während der Milan Design Week. Damit führt Philippe Malouin seine Material- und Formexperimente von damals weiter: Gebogenes Aluminium und massive Nylonblöcke verschmelzen zu Tischen, Konsolen und Regalen, die technische Präzision mit skulpturaler Präsenz verbinden. Lehni bringt handwerkliches Know-how und die Lust am Experiment ein. Malouin nutzt deren langjährige Expertise, um Möbel zu schaffen, die leicht und robust zugleich wirken. Die massiven Nylonblöcke, die als Beine dienen, setzen einen eigenwilligen Akzent und verleihen den Metallflächen eine spielerische Note. Hinter deren strenger Formensprache verbergen sich durchdachte Stauraumlösungen: Schubladen verschwinden nahtlos in den Linien, während gezielte Farbakzente die industrielle Strenge aufbrechen. ###Media_3### ‹Salon 94 Design› versteht sich als Bühne für das Zusammenspiel von künstlerischer Vision und handwerklicher Perfektion. ‹Bent Aluminium› ist ein Beispiel dafür, wie in diesem Spannungsfeld Möbel entstehen, die mehr sind als bloss...