Als Inspiration diente den Designern die Stadt selbst. Foto: Johannes Musiol und Ozan Güngör

Zeitfenster Ein Trompe-l'oeil-Bild am Sati-Gebäude in Strasbourg lässt Grenzen zwischen den Dimensionen verschwinden. 03.04.2023

Was befindet sich hier und kann nicht wahrgenommen werden? Diese Frage beschäftigte Johannes Musiol und Ozan Güngör. Die jungen Designer aus Basel sind die Gewinner des Strasbourger Kunstwettbewerbs Les Talents Sati 2022. Für ihr Projekt «A Window in Time» liessen sie sich von der Stadt Strasbourg und dem historischen Städtebau inspirieren. Die Farbpalette ist eine Hommage an das, was schon immer da war: der Sandstein der Vogesen, das Blau der Ill und des Rheins. Die Fassade des Sati-Gebäudes dient als Bildträger für die Trompe-l’oeil-Malerei, die die Grenze zwischen den Dimensionen verschwimmen lässt....