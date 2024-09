Ikea widmet dem Schlaf eine Ausstellung: «It’s time for a good night’s sleep».

Ann Mbuti 19.09.2024 17:06

Die Zurich Design Weeks stehen dieses Jahr unter dem Motto «Good News» und präsentieren sich als Schaufenster für positive Entwicklungen und kreative Innovationen: Gutes Design, das den Alltag nicht nur begleitet, sondern das Wohlbefinden nachhaltig verbessert. Vorne mit dabei ist dabei das Thema «guter Schlaf» und sorgt für gleich vier Orte mit diesem Fokus. Das Design von Schlafprodukten als Lifestyle-Thema hat in den 2000er Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Die Gestaltung von Schlafumgebungen in Verbindung mit modernen Wellness-Trends und wachsender Aufmerksamkeit für Gesundheit und Wohlbefinden verbindet sich inzwischen nahtlos mit Themen der Nachhaltigkeit und technologischem Fortschritt. Guter Schlaf ist die Grundlage für körperliches und seelisches Wohlbefinden, für Konzentration und letztlich für Kreativität – und ist ein Thema, an dem wirklich kein Mensch vorbeikommt. Ikea darf da nicht fehlen, denn mit über 40 verschiedenen Matratzenmodellen und unzähligen Bettgestellen, Kissen und Bettwäsche-Sets bietet der schwedische Einrichtungsgigant eine der umfassendsten Kollektionen an Schlafprodukten weltweit. Im Rahmen der Zurich Design Weeks lädt er zur multisensorischen Ausstellung «It’s time for a good night’s sleep», die eine Reise durch die Welt des Schlafes und der Entspannung verspricht. Wahr ihr das Gegenteil: In verschiedenen Räumen herrscht eine unangenehme Atmosphäre mit grellem LED-Licht, plüschrosa Wänden, hektischem Verkehrslärm und windigen Ventilatoren, die jedoch vermitteln soll, wie wichtig eine beruhigende Umgebung für den Schlaf ist. Doch «Good News» trotz all der Ironie der multisensorischen Gegenbeispiele ist immerhin das Learning: Wer gut schlafen will, kann Faktoren wie Beleuchtung, Materialien und Raumgestaltung beeinflussen – und eine gut durchdachte Gestaltung dafür nutzen. Im Traditionshaus Bettgeschichten steht ...