Wolfgang Tillmans schickt den Leoparden auf einen psychedelischen und doch braven Tripp. Fotos: Wolfgang Tillmans

Wo bleibt der Löwenmut für den Locarno-Leoparden? Festivalplakate sind eine Spielwiese für Grafikerinnen und Gestalter. Doch das Locarno Film Festival bleibt auf seinen Werbeflächen überraschend konservativ. 27.03.2025 10:32

Festivalplakate sind eine Spielwiese für Grafikerinnen und Gestalter. Man denke an die Olma-Poster, die oft bereits kurz nach Ende der Ausgabe zu Kult werden. Oder an die kunstvollen Plakate für das Montreux Jazz Festival, die unter anderem von Keith Haring, Andy Warhol oder Niki de Saint Phalle entworfen wurden. Nur ein Filmfestival in der Schweiz gibt sich auf den Werbeflächen überraschend konservativ. Das Locarno Film Festival hat mit dem Leoparden zwar das vermutlich fotogenste Maskottchen. Dass dies allein nicht reicht, zeigte das letztjährige Plakat, das von Annie Leibovitz fotografiert und photoshoppt wurde. Vermutlich ein Freundschaftsdienst für die neue Direktorin Maja Hoffmann. ###Media_2### Für die diesjährige Ausgabe folgt ein weiterer grosser Name. Wolfgang Tillmans, 2000 mit dem Turner Prize ausgezeichnet, lässt den Locarno-Leoparden wie in einem harmlosen Drogenrausch flirren. Hinter dem abstrahierenden Effekt steckt seine Xerox-Technik. Dies sei, so steht es in der Pressemitteilung, eine «Hommage an die Festivalplakate der 1980er- und 1990er-Jahre – auch sie waren oft impressionistisch und spielten mit Abstraktion – sowie eine kühne Neuinterpretation des visuellen Raums.» Die Entstehungsgeschichte erzählt der Fotograf selbst: «Auf dem Glasfenster meines alten Farblaserkopierers vereinte ich ein Foto eines Leoparden, den ich vor sieben Jahren in Kenia aufgenommen hatte, mit zwei Kunstpelz-Fäustlingen im Leopardenmuster, die ich als 16-Jähriger selbst genäht hatte. Der Kopierer scannt in vier Durchgängen für die vier CMYK-Farben, und ich bewegte das Foto und die flauschigen Fäustlinge so, dass beim Scanvorgang besonders viel Gelb im Ausdruck erschien, während andere Farben an den Rändern aufblitzten.» Trotz des Experiments bleibt das Plakat eindimensional. Das Briefing (gelb und ein erkennbarer Leopard) ist eng gesteckt. Für den Leoparden fe...