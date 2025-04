Der Industriedesigner Yves Ebnöther interpretiert mit digitaler Technologie das Do-it-yourself-Prinzip neu.

Lilia Glanzmann 17.04.2025 08:00

Krumme Linien und abgebrochene Sägeblätter – viele von uns erinnern sich an frustrierende Laubsäge-Momente in der Schulzeit. Die schiefen Endprodukte entmutigten oft mehr, als dass sie inspirierten. Yves Ebnöther, Industriedesigner und Dozent an der ZHAW, ändert mit seinem Projekt ‹Stool around the World› diese Erfahrung und rückt das Do-it-yourself-Prinzip in ein neues Licht. Die Geschichte beginnt 2010 in Äthiopien. Yves Ebnöther arbeitete am Future Cities Laboratory in Singapur und leitete in Addis Abeba einen Workshop zu lokalen Produktionsmethoden und Materialien. Es ging darum, einen Laser für ein Prototyping-Lab in Betrieb zu nehmen. Aus diesem Auftrag entwickelte sich ein Projekt, das bis heute andauert. Yves Ebnöther verfolgt eine einfache, aber wirkungsvolle Idee: Anstatt das Lasergerät nur einzurichten, entwickelte er gleichzeitig ein adaptierbares Design, das sich leicht an die lokalen Bedingungen, Materialien und Bedürfnisse anpasst: Der erste ‹Stool around the World› war ein Demonstrationsobjekt, ein Hocker aus einem einzigen Brett. ###Media_2### Als Nächstes entwickelte der Industriedesigner einen parametrischer Konfigurator. Mit diesem digitalen Helfer kann der Entwurf angepasst werden, ohne dass dafür tiefgehende technische Kenntnisse nötig wären. «Wir produzieren weltweit, aber immer mit lokal verfügbaren Materialien», erklärt Yves Ebnöther. «So verkürzen wir nicht nur die Transportwege, sondern nutzen auch Recyclingmaterialien oder Holzabschnitte, die sonst im Abfall landen würden.» Der als Open-Source-Projekt entwickelte Konfigurator ermöglicht es, über das Internet alle Masse eines Möbels einzugeben und so einen eigenen Entwurf zu kreieren – innerhalb weniger definierter Parameter. Besonders bemerkenswert: Der Konfigurator berücksichtigt auch die Materialstärke und berechnet die Verbindungen so präzise, dass sie ohne Leim ...