Vasenkollektion ‹Seilinee›, 2023

Susanna Koeberle 14.09.2024 08:00

Das Designbüro Salienti wurde 2021 gegründet von dem Architekten Walter Toccaceli und dem Grafiker und Produktdesigner Matteo Messinese. Ihr Ansatz sei der «cultura del progetto» verpflichtet – ein Begriff, der sich nur schwer ins Deutsche übertragen lässt. Denn «progetto» meint Entwurf in einem weiten Sinn. Jedes Projekt, das sie initiieren und umsetzen, sei ein kleines Manifest. Diese holistische Haltung widerspiegelt sich in ihrer Praxis als Produktdesigner und insbesondere im besagten Vasenprojekt. Dabei geht es den beiden nicht primär um das Resultat an sich, ‹Seilinee› sei eine Hommage an den Prozess der Entstehung. Die Grundlage bildet ein speziell entwickeltes modulares System. Im Fall der Ausführung in Glas bestehen die Module aus hölzernen Gussformen mit sechs unterschiedlichen geometrischen Linien – daraus resultiert eine Vielzahl an möglichen Konfigurationen. Für eine bestimmte Form werden jeweils vier Module gestapelt und fixiert, anschliessend wird das flüssige Glas hineingeblasen. Die limitierte Vasenkollektion wurde im September 2023 in einer Glasmanufaktur in Murano gefertigt; obwohl die Modularität eine serielle Produktion erlaubt, ist jede Vase ein Einzelstück, das in Zusammenarbeit mit den Glasbläsern vor Ort entstanden ist. Da die Holzformen mit der Zeit verkohlen, ergibt sich daraus bei jedem Objekt eine spezifische Textur. Auch die sichtbare Naht ist ein gewolltes ästhetisches Merkmal des Produkts. Die Farbpalette mussten die Designer im Vorfeld besprechen, denn das Glas muss vor der Produktion geschmolzen werden. Spannend ist die handwerkliche Fertigung, weil sie auch Zufälle zulässt. ###Media_2### ‹Seilinee› verbindet ein elaboriertes Konzept mit einer spielerischen, relativ spontanen Umsetzung. Auch auf formaler Ebene treffen sich zwei Welten: schweizerische Gradlinigkeit und mediterrane Farbigkeit. Und last, but not least spa...