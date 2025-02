Jaqueline Loekito hat Kostüme für das Theater Basel entworfen. Fotos: Ingo Höhn

Erfrischend rosa sind Jaqueline Loekitos Entwürfe. Die Designerin kreiert Kleidungsstücke, die Männern wie Frauen gleichermassen stehen. Sie kreuzt in ihren Kollektionen gängige Genderattribute, ebenso wie kulturelle Einflüsse. So geschehen in der Kollektion «Earthlings», für die sie mit dem Publikumspreis von Hochparterres «Besten» ausgezeichnet wurde. Darin verarbeitet die Leiterin des Masterstudio Fashion Design an der FHNW ihre diversen kulturellen Hintergründe – indonesisch, niederländisch, chinesisch und britisch.

Im Theater Basel erhält dank sorgfältig gestalteter Kostüme die Mode einen grossen Auftritt.

Das Tartanmuster aus «Earthlings» entdeckt man auch in ihren Kostümen für das Stück «Wer bremst, bleibt». Dazu gibt’s zartrosa Westen, asymmetrische Schnitte und Röcke für (fast) alle. Das gibt den drei Protagonisten im Stück über den biederen Beruf eines Bahnbeamten eine überraschende Wendung. Klassische Formen durchbricht die Designerin mit präzisen Eingriffen. Accessoires wie Gamaschen oder ausladende Hüte interpretiert sie zeitgemäss. Die kräftige Aussage ist bühnentauglich, ohne sich dem Publikum aufzudrängen.

Die drei Rollen in «Wer bremst, bleibt» tragen Entwürfe von Jaqueline Loekito.

Das Stück von Silvan Rechsteiner, selbst ehemaliger Zugbegleiter, erhielt nach der Premiere durchzogene Kritiken. Die Kostüme von Jaqueline Loekito legen jedenfalls einen gelungenen Auftritt hin. Zu sehen sind sie während fünf Abenden bis im Mai.