Katharina Grosse, Choir. Fotos: Jens Ziehe / zvg.

In Basel tummelt sich die Kunstwelt. Während in den Messhallen Kunst hoch gehandelt wird, finden die tatsächlichen Höhepunkte am Rande statt - und das sogar kostenlos.

Vier Mal Kunst und Design an der ART Basel In Basel tummelt sich die Kunstwelt. Während in den Messhallen Kunst hoch gehandelt wird, finden die tatsächlichen Höhepunkte am Rande statt - und das sogar kostenlos. 17.06.2025 11:46

Basel trägt Pink - zumindest für die ART Basel hat sich die Stadt herausgeputzt. Am Montag begannen die Preview-Tage für die wichtigen Gäste, bis am Sonntag öffnen sich die Veranstaltungen nach und nach für das breite Publikum. An diesen vier Ausstellungen und Installationen können Sie Design und Kunst mit freiem Eintritt entdecken: Art and Design Awards Am Montag wurden die nationalen Art und Design Awards sowie der Prix Meret Oppenheim und die Grand Prix Design verliehen. Alle Arbeiten der Preisträgerinnen und Preisträger sowie der Nominierten sind in der Messehalle 1.1 ausgestellt. Die Projekte aus Forschung, Fotografie, Vermittlung, Grafik, Mode, Interaction- und Produktdesign erhalten dort Box an Box zwar wenig Platz, nichtsdestotrotz bestechen einige Arbeiten mit einem überraschenden Auftritt. Zarte Roboter-Mobiles tänzeln dort zum Beispiel an der Wand entlang (Claire+Léa), Polstersessel werden zu augenzwinkernden Skulpturen (Guy Meldem), und in einer Ecke bauen Metallbauerinnen ihre Werkstatt auf (Anna Zimmermann). Die Ausstellung bietet zudem am Samstag den Rahmen für das National Fashion & Textile Symposium. Messehalle 1.1, bis 22. Juni, jeweils 10 – 20 Uhr. Katharina Grosse, Messeplatz Sie taucht Wände und ganze Landstriche in kräftige Farben. Im dänischen Aarhus übergoss Katharina Grosse 2017 einen Deich samt Sträuchern und Bäumen mit einer pinken Welle. Und nun färbt sie eben auch Basel Pink. Im Rahmen des «Messeplatz Project» macht sie aus dem Platz ein Kunstwerk. Die deutsche Künstlerin arbeitet für ihre Werke mit industriellen Spritzpistolen. Damit erzeugt sie bewegte Strukturen, die physisch um sich zu greifen scheinen. Auf dem Messeplatz greifen sie in die gebaute Umgebung ein, übergehen Brunnen und Fassade und umgarnen Infrastrukturen wie die Strassenlaternen. Der für gewöhnlich übersichtliche Platz, beginnt zu vibrieren. Das Werk ...