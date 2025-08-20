Beim Handwerksmarkt entdecken Besucherinnen und Besucher die Vielfalt des Handwerks. Fotos: zvg

Susanna Koeberle 20.08.2025 16:21

Wie eine Studie des Bundes aus dem Jahr 2011 belegt, sterben immer mehr Handwerke aus oder sind vom Aussterben bedroht. Dass nach wie vor eine lebendige Szene existiert, beweisen rund 40 Ausstellerinnen und Aussteller bei einem Handwerksmarkt in Hausen am Albis. Sie zeigen ihre Produkte und geben Einblicke in teilweise in Vergessenheit geratene Techniken. Das Tagesprogramm bietet zudem mehrere Workshops, Vorführungen, Livemusik sowie Food und Drinks. Am Abend gibt es eine Modeschau, weitere Konzerte sowie Barbetrieb.