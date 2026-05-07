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Jörg Boner vertritt die Designredaktorin Anna Raymann für ein halbes Jahr.

Und jetzt schreibt er auch noch

Für Hochparterre erkundet der Zürcher Designer Jörg Boner das Schreiben als Fortführung seiner Entwurfspraxis.

Redaktion Hochparterre   07.05.2026 15:48

Unsere Redaktorin Anna Raymann weilt in Elternzeit. Jörg Boner vertritt sie für sechs Monate. Gemeinsam mit Mirjam Rombach richtet er den Blick auf seine eigene Disziplin: das Design. Boner entwirft seit mehr als 25 Jahren Möbel und Leuchten für Kollektionen, Industrie und für Galerien.

Schreiben ist für ihn eine weitere Variation von Gestaltung, die Debatte ein unverzichtbarer Bestandteil des Entwurfs. «Design beinhaltet immer, aus sich heraus, den Anstoss zur Theorie», diese Aussage seines ehemaligen Lehrers und Philosophen Hans Ulrich Reck hat sich für Boner als prägend erwiesen. Er sieht Entwurf und Text als enge Verwandte. Hochparterre freut sich auf seine Sicht der Dinge.

 

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