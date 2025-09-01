Fotos: Anne Gabriel-Jürgens

Podcast: Trix Haussmann und Christof Hindermann Wir besprechen mit Trix Haussmann und Christof Hindermann, wie der Vorlass der Allgemeinen Entwurfsanstalt für kommende Generationen zugänglich bleibt. 01.09.2025 13:59

Für die aktuelle Ausgabe von Hochparterre hat Redaktorin Anna Raymann mit Trix Haussmann und Christof Hindermann gesprochen. Im Zentrum steht der reiche Vorlass des Design-Duos Trix und Robert Haussmann, das die Schweizer Designgeschichte über Jahrzehnte geprägt hat. Hindermann übernimmt die Lizenz- und Urheberrechte des Designwerks, um es zu bewahren, zu katalogisieren und für neue Produktionen und Kollaborationen zu öffnen. Im Podcast erzählen Trix Haussmann und Christof Hindermann, was es heisst, einen solch bedeutenden Fundus zu pflegen, welche Verantwortung damit einhergeht und welche Ideen und Möglichkeiten darin für die Zukunft liegen. Mehr dazu lesen Sie im Septemberheft von Hochparterre: «Lebenswerk in neuen Händen» über den Übergang des Designwerks der Allgemeinen Entwurfsanstalt an Christof Hindermann. «Hochparterre – Architektur, Design, Planung» ist der Podcast von Hochparterre. Hier publizieren wir Audiobeiträge zu den Themen Architektur, Design und Planung. Wir schauen hinter unsere liebsten Beiträge aus dem Heft, sprechen mit Menschen, die uns inspirieren oder suchen Antworten auf die brennendsten Fragen....