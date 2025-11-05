Designveranstaltungen finden an vielen Schauplätzen und in diversen Formaten statt. Wo aber gibt es Begegnungsorte für Branche und Publikum? Wo sind die verbindenden Ideen?

Design-Weeks, Design-Biennale, Design-Festival: In allen Landesteilen feiert sich das Design. Trotzdem ist es keine Selbstverständlichkeit, dass Designerinnen und Gestalter, aber auch Produktion, Industrie und Öffentlichkeit in der Schweiz zusammenkommen. «Es ist doch seltsam, dass ich nach Mailand reisen muss, wenn ich alle treffen möchte», sagt Benjamin Moser. Seit 2022 leitet er gemeinsam mit Debora Biffi den ‹Design Preis Schweiz›, der seit 1991 alle zwei Jahre in Langenthal vergeben wird. Tatsächlich fällt manchen Deutschschweizern die Reise nach Mailand leichter als der Sprung über den Röstigraben. Möglichkeiten des Kennenlernens Die Branche, positioniert zwischen gesellschaftlichenAnsprüchen sowie ökonomischen und drängenden ökologischen Herausforderungen, sucht den direkten Austausch. Design, auf welche spekulativen Ebenen es sich auch vorwagt, bleibt unmittelbar; das Publikum erlebt Design auf Spaziergängen und Wanderungen, am verbindenden Esstisch oder bei einem Offline-Format wie ‹Long Valley Island›, Mosers und Biffis neuestem Wurf. «Ich bin ein waschechter Langenthaler. In der Jugend nannten wir Langenthal stets ‹Long Valley›. Das kam mir wieder in den Sinn, als wir nach einer Bezeichnung für das neue Format suchten. Mit der Ergänzung ‹Island› wollten wir Ideen transportieren: gemeinsames Reisen nach Langenthal, Auszeit vom Alltag, Entdecken.» So soll man sich nach der Verleihung des Design-Preises bei Keynotes, Comunity-Bonding und einem Liegekonzert begegnen – frei von technisch-virtueller Ablenkung. Die Initianten sind überzeugt, dass Vertrauen die Basis für gelingende Zusammenarbeit bildet. Und deren Grundlage wiederum ist die Möglichkeit des Kennenlernens. Das Format ist nicht beliebig skalierbar; die Plätze bei ‹Long Valley Island› in der Ruckstuhl-Produktionshalle sind begrenzt. Auch wenn es kaum der Anlass sein wird, an ...