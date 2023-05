Night at the Hochschule: Sleepover an der HGK Basel.

13./14. Juni 2023: ‹The Sleepover› @ HGK Basel

Die Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel lädt Studierende von Kunsthochschulen am 13. Juni 2023 zur Übernachtung ins CIVIC ins Hochhaus auf dem Freilager-Platz ein.