Die Schau zeigt Arbeiten aus fünf Jahren Residenzprogramm. Fotos: Andri Voehringer

Susanna Koeberle 23.09.2025 18:18

Textile Netzwerke TaDA feiert das fünfjährige Bestehen des Residenzprogramms mit der Ausstellung «TaDA – TOGETHER» in der Webmaschinenhalle Werk2, in Arbon. 23.09.2025 18:18

Textilien gehören zu den faszinierendsten Dingen, die die menschliche Spezies in ihrer langen Geschichte hervorgebracht hat. Die kulturelle Bedeutung von textilen Artefakten ist gross, ebenso die rein praktische. Schliesslich vergeht kein Tag, ohne dass wir Textilien nutzen. Die Spannweite der Materialien, die man zu Stoff verarbeiten kann, ist immens. Baumwolle, Wolle, Seide oder Flachs sind dabei die gängigsten, aber auch Metall oder andere Naturfasern lassen sich «verflechten» oder verweben. Und natürlich gibt es seit Ende des 19. Jahrhunderts auch Kunstfasern: Polyester, Elasthan oder Polyamid. Ob synthetisch oder natürlich: Stoffe herzustellen bedarf eines riesigen Know-hows. Und dieses ist in der Schweiz historisch bedeutsam. Besonders die Ostschweiz war und bleibt diesbezüglich wichtig. Bis heute sind unzählige Firmen in diesem Landesteil angesiedelt, die Geschichte der Textilindustrie ist dabei von Up und Downs geprägt. Aber richten wir den Blick auf die Gegenwart: Das Kulturförderprogramm «TaDA- Textile and Design Alliance» beweist, dass es Textilien Träger von Geschichten sind. TaDA wurde vor fünf Jahren durch die drei Kantone Appenzelle Ausserrhoden, St.Gallen und Thurgau mit dem Ziel lanciert, textiles Wissen zu vergrössern und neue Allianzen zwischen Protagonistinnen aus unterschiedlichen Feldern zu anzustossen. ###Media_4### Seither haben sich bereits 33 internationale und nationale Kunstschaffende, Architekten, Designerinnen und Forschende in Arbon mit dem textilen Erbe der Ostschweiz auseinandergesetzt. In Zusammenarbeit und im Austausch mit lokalen Textilunternehmen haben sie Projekte umgesetzt, welche die Welt der Textilproduktion um neue Perspektiven bereichern. Das Förderprogramm ermöglicht sechs Residenzaufenthalte pro Jahr. Bereits nach fünf Jahren Laufzeit zeigt sich gemäss der künstlerischen Leiterin der Initiative Marianne Burki, dass diese...