Welche Anziehungskraft eine gemeinsame, umfassende Diplomausstellung entfalten kann, zeigt derzeit die ZHdK. Diplomausstellung Bereich Game Design. Foto: Guillaume Musset, ZHdK

Wie divers die Arbeiten sind, die Designschaffende an Schweizer Kunst- und Designhochschulen entwickeln, zeigen die Diplomausstellungen, die aktuell in der Schweiz stattfinden.

Noch bis heute Abend um 20 Uhr zu sehen sind die Bachelor-Arbeiten von Studierenden der Zürcher Hochschule der Künste – Masterstudiengänge schlossen dieses Jahr keine ab. Dafür präsentieren sich die sieben Fachrichtungen Cast / Audiovisual Media, Game Design, Industrial Design, Interaction Design, Knowledge Visualization, Trends & Identity und Visual Communikation in stringent gestalteter Szenografie, die die Breite der Disziplin zum Tragen bringt – von der interaktiven Flamenco-Plattform über ein Erinnerungs- und Riechset für Demenzkranke bis zur Spurensuche in der Schweizer Aids-Geschichte.

>> ZHDK, Toni Areal, Pfingstweidstrasse 96, Zürich

Erst im Aufbau befindet sich die Werkschau der Hochschule Luzern – Design Film Kunst in Emmenbrücke. Sie eröffnet am Abend des 20. Juni mit einer Vernissage und zeigt Arbeiten der Design-Studiengänge Camera Arts, Data Design + Art, Design Management, Digital Ideation, Graphic Design, Illustration Fiction & Nonfiction, Objektdesign, Spatial Design, Textildesign sowie Transformation & Nachhaltigkeit. Anschliessend ist die Schau offen vom 21.–29. Juni zwischen 12 und 19 Uhr.

>> Hochschule Luzern – Design Film Kunst, 745 Viscosistadt, Nylsuisseplatz 1, 6020 Luzern-Emmenbrücke

An der Diplomausstellung der Hochschule der Künste Bern geben die Absolvierenden der Master- und Bachelor-Studiengänge Visuelle Kommunikation, Design, Vermittlung in Kunst und Design sowie Multimedia Communication & Publishing Einblicke in ihre kreativen Prozesse. Vernissage ist am 20. Juni, danach bleibt die Ausstellung bis zum 5. Juli von 14–19 Uhr geöffnet.

>> Hochschule der Künste Bern, Fellerstrasse 11, 3027 Bern

Eigene Wege geht die prominente Lausanner Designschmiede Ecal. Sie präsentiert die Bachelor- und Masterarbeiten der Studiengänge Fine Arts, Cinema, Industrial & Product Design, Graphic & Type Design, Media & Interaction Design und Photography im Rahmen eines Talent Day, der sich ausschliesslich an Branchenmitglieder richtet. Er findet am 25. Juni statt, das Anmeldefenster ist derzeit noch offen.

>> ECAL, Av. du Temple 5, 1020 Renens

Auf eine grosse Gesamtausstellung verzichteten sowohl die Head Genève als auch die Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel. Letztere begründet dies mit einem neuen Konzept der Veranstaltungs- und Ausstellungsreihe «NEXT Generation»: Man wolle in Basel und Umgebung stärker präsent und für eine breite Öffentlichkeit zugänglich sein. Deshalb finden zwischen Februar und September 2025 diverse kleinere Anlässe an verschiedenen Orten statt. Auf diese Weise einen Überblick zu gewinnen, ist aufwendig, da die einzelnen Studiengänge weder gemeinsam noch zeitgleich auftreten:

Anfang dieser Woche war eine kleine Schau mit Arbeiten von Absolvierenden des Masterstudio Design / Scenography sowie Industrial Design im Salon Mondial auf dem HGK-Areal präsent. Vom 20.-21. Juni zeigt der Bachelstudiengang Industrial Design seine Arbeiten (ebenfalls auf dem Campus Dreispitz), die Fashion-Performance des Studiengangs Mode findet am Abend des 20. Juni im Küchlin Variété Theater statt, IXDM.distro, die Publikationsplattform des Institute Experimental Design and Media Cultures, zeigen noch bis zum 21. Juni an der Kunstbuchmesse I Never Read aktuelle Publikationsformate der Bachelor- und Master-Studiengänge, etc.

Für Freunde und Angehörige der Absolvierenden mag dies funktionieren. Wer jedoch berufliches Interesse an den Diplomarbeiten hat und nicht in Basel lebt, ist damit schlecht bedient.