Jedes Jahr vergibt das Bundesamt für Kultur BAK die Swiss Art and Design Awards an Designer*innen und Architekt*innen. Der Open Call läuft noch bis zum 4. Dezember.

Die Swiss Art and Design Awards sind die renommierten Preise, mit denen das Bundesamt für Kultur (BAK) Design- und Architekturschaffen auszeichnet. Die prämierten Projekte werden jedes Jahr parallel zur Art Basel ausgestellt und in einer Preisverleihung gewürdigt. Die Preissumme beträgt je 25'000 Franken, das Siegerprojekt in der Architektur wird im Folgejahr für die Ausstellung szenografisch umgesetzt.

Noch bis zum 4. Dezember können sich Interessierte für die Swiss Art Awards sowie die Swiss Design Awards bewerben.