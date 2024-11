Die Schau vermittelt eindrücklich die Designgeschichte der Marke, lässt es aber an Sinnlichkeit missen.

Sport, Kult und Design Dem Vitra Design Museum ist mit der neuesten Ausstellung ein grosser Coup gelungen: Es zeigt im Adidas-Land Deutschland die erste umfassende Museumsschau über die grösste Sportmarke der Welt – Nike.

Unter dem clever gewählten Titel ‹Nike – Form Follows Motion› zeigt das Museum die Meilensteine der Designgeschichte der Marke: vom weltberühmten ‹Swoosh›-Logo von Anfang der 1970er-Jahre über technische Innovationen wie die Air-Sohle bis zu aktuellen Forschungen im Bereich der Nachhaltigkeit. Im Obergeschoss sind 50 prägnante Schuhmodelle ausgestellt, die in Kooperationen mit Designerinnen oder Musikern entstanden sind. ###Media_2### ###Media_3### Es wird deutlich, wie die Nähe zu den Sportlern den Erfolg des Unternehmens ausmacht und wie die rund 1000 hauseigenen Designschaffenden aus Inspiration schöpfen. Der gebürtige Schweizer Martin Lotti, heute Chief Design Officer bei Nike, sagte dazu einst in einem Interview mit ‹Dezeen›: «Auf Inspirationsreisen befolgen wir nur eine Regel: Wenn wir Schuhe entwerfen, schauen wir auf alles andere als auf Schuhe.» In der 50-jährigen Firmengeschichte waren das etwa Waffeleisen, Teddybären oder Museumsgebäude. Der Grossteil der Ausstellungsexponate stammt aus dem firmeneigenen Archiv, dem Department of Nike Archives, das bisher fast ausschliesslich intern genutzt worden ist. Im Vergleich zur Ausstellung gelingt es der dazugehörigen gleichnamigen Publikation deutlich besser aufzuzeigen, wie sich die Rolle des Sports in der Gesellschaft verändert hat und wie aus funktionalen Turnschuhen mythisch verehrte Sneakers und omnipräsente Alltagsschuhe geworden sind. Möglicherweise ist die Ausstellungsfläche fast zu klein, um all den Themen gerecht zu werden, die sich anhand dieser exemplarischen Firma erzählen liessen. ###Media_4### ###Media_5### Obwohl Nike dem Gefühl und den sensorischen Aspekten eine solch grosse Bedeutung zuschreibt (sogar der Geruch beim erstmaligen Auspacken der Schuhe aus der Schachtel ist designt), kommt die Sinnlichkeit in der Ausstellung leider zu kurz. Weitere Stationen sind bereits in Planun...