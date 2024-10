Der Gedanke, wie Kartoffeln das Internet am Laufen halten könnten, beschäftigte die Künstlerin Caroline Sinders. Foto: Franz Wamhof

Michèle Degen 03.10.2024 16:53

Was, wenn die Zeit anders gemessen würde? Oder wenn das Internet mit Kartoffeln betrieben und künstliche Intelligenz für Klimagerechtigkeit kämpfen würde? Die Kunstschaffenden der Gruppenausstellung «Tools for Change» im Haus der Elektronischen Künste (HEK) in Basel stellen genau solche Fragen. Sie erforschen den technologischen Fortschritt kritisch, anstatt ihn bloss zu akzeptieren. Und sie entwickeln eigene Werkzeuge. In multimedialen Objekten, Installationen und neuen sozialen Systemen erkunden sie, wie eine alternative Zukunft aussehen könnte – eine, die das ökologische und menschliche Wohl ins Zentrum stellt. «Das Entwickeln geeigneter Werkzeuge, mit denen wir unsere Realität gestalten und umgestalten können, ist nicht nur einer der vielleicht radikalsten Akte, zu denen die menschliche Kreativität fähig ist, sondern auch eine wesentliche Voraussetzung für politische Einflussnahme», formuliert die Medienmitteilung des HEK das Anliegen der Schau. ###Media_3### Wie Werkzeuge, Technologie und Gesellschaft miteinander verflochten sind, zeigen die Schriften von Ivan Illich, auf die sich die Ausstellung bezieht: «In einem Zeitalter der wissenschaftlichen Technologie ist ein Überleben in vollkommener distributiver und partizipatorischer Gerechtigkeit nur mit konvivial strukturierten Werkzeugen möglich.» Der österreichisch-kroatische Sozialphilosoph glaubte, dass Werkzeuge unabhängiges Denken anregen, praktisches Wissen vermitteln, den kollektiven Geist beleben und gemeinschaftliches Handeln fördern können. Das Neudenken von Systemen, die andere Realitäten schaffen, ist dabei immer ein Akt radikaler Kreativität. Ein eindrucksvolles Beispiel dafür liefert das Londoner Designstudio Superflux mit der Arbeit «Ecological Intelligence Agency». In Zusammenarbeit mit Policy Lab haben die Designschaffenden eine Installation entworfen, die zeigt, wie KI künft...