Der Gestalter hat ein Interesse für charakterstarke Entwürfe. Fotos: Lorenz Cugini

Sebastian Marbacher: «Die unvernünftigen Dimensionen reizten mich» Warum entwerfen Designer so gerne Stühle? Hier erzählt Sebastian Marbacher, wie er auf seine mutigen Entwürfe kommt und ob es den «idealen» Stuhl überhaupt gibt. 01.10.2025 13:00

Der XXL besteht aus massiven Balken – warum so bold? Das hat mit der Entstehungsgeschichte zu tun. Bei diesem Entwurf stand das Material ganz am Anfang. Ich hatte den Auftrag, Möbel für eine neu renovierte Kletterhalle zu entwerfen, bestehend aus dem Material der ausgedienten Kletterwände. Die massiven Balken der Tragkonstruktion fielen mir sofort ins Auge. Ihre völlig unvernünftigen Dimensionen reizten mich. ###Media_2### Was reizt dich daran, Stühle zu gestalten? Vielmehr als das Objekt selbst sind es Reduktion, Proportion, konstruktive Details und die Wirkung im Raum, die mich interessieren – ähnlich wie bei anderen Entwürfen auch. Am Anfang steht meist eine Fragestellung, die mich nicht mehr loslässt. Das Verhandeln zwischen dem Ideal in Proportionen, Erscheinungsbild, Statik und Ergonomie ist wie eine Knobelaufgabe, der ich mich gerne immer wieder aufs Neue widme. Gibt es den idealen Stuhl? Es gibt viele grossartige Stühle. Ich bin jedoch definitiv kein Stühlesammler, zuhause habe ich bloss ein paar Klappstühle von Hans Eichenberger und zwei eigene Modelle. Generell viel spannender als die Frage nach dem idealen Stuhl ist das Studieren der enormen Vielfalt. Persönlich habe ich ein Faible für charakterstarke und mutige Entwürfe. ###Media_3###...