In einem Open Call rief das Museum für Gestaltung dazu auf, ungewöhnliche Kreationen einzureichen. Zehn davon sind aktuell in Susanne Bartschs Ausstellung zu sehen. Video: Jonathan Jäggi

Susanne Bartsch eröffnet ihre erste Ausstellung in Europa. Die gebürtige Bernerin und Königin des New Yorker Nachtlebens erzählt, warum sie darin auch das Werk von Schweizer Kreativschaffenden integriert.

Modell aus Belinda Bernets Bachelorarbeit an der HKB in Bern. Sie hat Kunst studiert und ist als Visual artist sowie als Fashion und Nail Designerin tätig

Look von «La Rica», mit bürgerlichem Namen Rico Ezequiel Spadaro. Die argentinische Drag Queen pendelt zwischen Buenos Aires und Zürich hin und her.

Wenn eine Ikone der New Yorker Clubkultur eine Ausstellung eröffnet, wird es bunt – sowohl auf der Bühne als auch im Publikum. Mit dabei waren auch einige der Schweizer Kreativschaffenden, deren Entwürfe Teil des zweiten Ausstellungsraums sind – dort, wo genügend Zeit bleibt, um den Look des Abends sorgsam zu präsentieren: in der Schlange vor dem Nachtklub. Um die jungen Künstlerinnen und Modedesigner zu finden, hatte das Museum für Gestaltung Zürich einen Open Call formuliert. Er erreichte Abgängerinnen von Modeschulen, freischaffende Modedesigner sowie Menschen, die sich der Kunstszene oder der Underground Fashion zurechnen.

Ausstellung ‹Susanne Bartsch – Transformation!›

Museum für Gestaltung Zürich, Ausstellungsstrasse 60, 8005 Zürich

Dauer: 20. Juni bis 7. Dezember 2025



Kuration, Projektleitung: Meret Ernst, Zürich

Co-Kuration: Susanne Bartsch & Waleed Khairzada, New York

Ausstellungsarchitektur: Studio Fumo, Zürich

Ausstellungsgrafik: Skala, Zürich

Plakat: Isabelle Mauchle, Luzern

Susanne Bartsch

Die Stilikone und Partyproduzentin verbindet Mode, Clubkultur und Performance und gilt als Schutzpatronin der New Yorker LGBTQ+-Szene. Geboren und aufgewachsen in Bern, tauchte sie Ende der 60er-Jahre in die Subkultur Londons ein. 1981 zog sie ins legendäre Hotel Chelsea in New York, wo sie bis heute lebt. 1989 gründete sie die ‹Love Balls›, die insgesamt über 2,5 Millionen Dollar im Kampf gegen Aids sammelten. Bartsch war zweimal verheiratet und hat einen Sohn. Sie ist Trägerin des Schweizer Grand Prix Design 2022.