Die Zeitschrift Monocle zeichnet jedes Jahr 50 Designprojekte in verschiedenen Sparten aus. 2025 gibt es auch einen Schweizer Preisträger.

Jedes Jahr zeichnet die Designzeitschrift Monocle 50 internationale Projekte und Produkte aus. Darunter der schönste Stuhl – in diesem Jahr Flair O' Maxi von B&B Italia. Oder auch der beste Spielplatz – in diesem Jahr der Yirran Muru Playspace in Australien.

Aber auch ein Schweizer Beitrag erhält einen Preis: «Grosse Freude beim Schweizer Architekturverlag Park Book», schreibt dieser in einer Mitteilung. Die Schwestergesellschaft des Kunstverlags Scheidegger & Spiess wurde als «bester Verlag» ausgezeichnet. «Park Books veröffentlicht Publikationen, die sowohl Quellen des Wissens als auch schöne Objekte sind», heisst es in der Begründung von Monocle. Wir gratulieren.