Leicht wie Folienballone scheinen die Plastikformen der Kunst-und-Bau-Intervention an der Decke zu schweben. Fotos: Michael Meier und Christoph Franz

Lilia Glanzmann 25.03.2023 08:00

25.03.2023 08:00

Die Schweiz verbraucht jährlich etwa eine Million Tonnen Kunststoff, das sind 125 Kilogramm pro Kopf. Rund 780 000 Tonnen – also gut 80 Prozent – werden in Verbrennungsanlagen und in Zementwerken energetisch verwertet, nur etwa 80 000 Tonnen werden rezykliert. Das Künstlerduo Michael Meier und Christoph Franz hat für das Heilpädagogische Zentrum in Ibach aus einstigem Plastikspielzeug eine wunderbare Intervention mit dem Titel ‹Omweg› geschaffen. «Egal ob Schulkind, Rektorin, Elternteil oder Betreuungsperson, alle haben ein Spielzeug aus ihrem persönlichen Umfeld gewählt, das sie lieben oder geschenkt bekommen haben, das sie aber nicht mehr brauchen», sagt Christoph Franz. Einzige Bedingung: Es musste aus festem Kunststoff sein. ###Media_3### ###Media_4### In einer einmaligen Aktion sammelten sie das Spielzeug und türmten es zu einem Berg auf, bevor es in einen Lastwagen geladen und von allen Beteiligten verabschiedet wurde. Für den folgenden Transformationsprozess wurde es gewaschen, sortiert und zu sogenannten Flakes geschreddert. «Ein Verfahrensschritt beim Kunststoff-Recycling, das in der Schweiz immer noch ein Nischendasein fristet», kommentiert Michael Meier. Indem die Flakes erhitzt und unter Druck gesetzt werden, bilden sich neue Objekte. «Ähnlich wie bei einem Bronzeguss oder einer Pralinenverpackung entsteht eine stabile Hülle, die das Motiv generiert», erklärt Christoph Franz. Durch Verschmelzung der Flakes entsteht eine glatte, glänzende Oberfläche mit buntem, terrazzoähnlichem Muster, das sich in Form und Farbe bis zu einem gewissen Grad steuern lässt. ###Media_2### Für ‹Omweg› erschaffen die Künstler Nachbildungen von Folienballonen: Die Einhörner oder Dinosaurier sind beliebte Objekte bei Geburtstagen und Hochzeiten oder an der Chilbi: «Es sind meist positive Momente, die von einem gemeinschaftlichen Gefühl begleitet werden», sa...