Zart und zeitlupenhaft ziert das Mobile von Thomas Horvath architektonische Interieurs. Fotos: Thomas Horvath

Schwebend im Raum Der Architekt und Designer Thomas Horvath hat das Prinzip der Nullwinddrachen auf ein Mobile übertragen. Es schwebt langsam und leise durch den Raum. 11.04.2026 08:00

Schweben ist Thomas Horvaths Idealzustand. Sein kreatives Schaffen widmet der Architekt und Designer jenen Objekten, die diesen Zustand erreichen. Im Jahr 2000 hat er den Nullwinddrachen erfunden und ihn über die Jahre in diversen Modellen perfektioniert. Ein Meilenstein dieser Entwicklung war der ‹I’ll be back Spectra Laminate Edition›, mit nur elf Gramm Gewicht der leichteste seiner Art, 2015 ausgezeichnet von Hochparterre mit dem goldenen Hasen in Design (siehe Hochparterre 12/2015). Seine «Vögel», wie Horvath die Drachen nennt, fliegen ohne Wind. Der*die Pilot*in lenkt sie mit Impulsen über eine Flugschnur. Den Rest übernehmen der Aufwind und die Spannung der Konstruktion. Diese realisiert das Tensegrity-Prinzip von Richard Buckminster Fuller: Alle Elemente sind über eine Schnur miteinander verbunden, berühren sich also nicht. Zwischen dem Drachen und dem Gewicht der herunterhängenden Schnur kann sich so ein Schwebezustand ergeben: Der Vogel steht magisch in der Luft, der*die Pilot*in überlässt ihn ganz den Elementen. ###Media_2### ###Media_3### Dieses Prinzip hat Horvath jetzt auf ein Mobile übertragen. Es besteht aus einem drachenähnlichen Objekt, das an einer kurzen Schnur am Ende eines drei Millimeter dicken Karbonrohrs hängt. An dessen anderes Ende ist ein Gegengewicht geschraubt. Neben dem Gewicht läuft das Rohr durch eine Art Nabe – Horvath nennt sie Hyper-Kardan, weil er den Drehpunkt des Systems «fast bis zum indifferenten Gleichgewicht» tieferlegt. Der Kardan steht in einer Schlaufe aus Kunststofffaden, der an die Raumhöhe anpassbar von der Decke hängt. So belebt das Mobile Interieurs – gerne architektonisch sorgfältig gestaltete –, nutzt geringfügigste Luftströmungen und schwebt langsam und leise vor sich hin. Entsprechend Horvaths Designverständnis ist das kleinste Teil mit das Wichtigste. Das Mobile ist bis ins geringste Detail ausg...