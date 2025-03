Die SBB haben ihre Bahnreisezentren neu gestaltet. Am zentralen, vierseitig ausgerichteten Schalter im Hauptbahnhof Zürich erhalten Reisende Informationen zu einfachen Anliegen.

Christina Horisberger 22.03.2025 08:00

Wer eines der neuen Bahnreisezentren der SBB besucht, findet sich in einer ganz anderen Atmosphäre wieder als früher. Da gibt es keine streng aufgereihten Schalter mit Aufrufnummern mehr, keine langweiligen Sitze, auf denen man wartet, bis man endlich dran ist. Vielmehr präsentieren die Reisezentren sich nun als Wohlfühlorte, an denen Kundinnen gerne länger verweilen. Für Inspiration sorgen Merchandisingartikel, Tourismus- und Reiseangebote der SBB sowie Produkte von Drittunternehmen wie Western Union. Das ‹Konzept neue SBB-Reisezentren› soll das Warten deutlich kurzweiliger machen. ###Media_2### Das Design basiert auf einem modularen Prinzip. Theken und bespielbare Korpusse aus Holzelementen lassen sich frei arrangieren und schaffen so eine individualisierte Raumgliederung. In Pilotversuchen in Montreux und Horgen wurde das Konzept 2021 getestet, und seither haben die SBB 17 ihrer Reisezentren umgebaut. Das Reisezentrum im Hauptbahnhof Zürich bildet eine Art Flagship-Beratungsstelle. Wer sie vom Durchgang zur Haupthalle betritt, zieht zwar nach wie vor eine Nummer, wird dabei aber bereits von Mitarbeitenden beraten. In der Mitte des Raums mit dem imposanten Oblicht befindet sich der vierseitig ausgerichtete Schalter für schnelle Anliegen, Travel Bar genannt. Die eigentlichen Beratungszonen sind weiter hinten angeordnet. Dazwischen sind die Korpusse und Displaymodule sowie ein paar wenige Sitzgelegenheiten platziert. Diese Anordnung war eine Herausforderung, weil sich die 24 Beratungsstationen auf drei Seitenräume verteilen. Damit sich die Kunden dennoch orientieren können, haben die SBB ein Konzept mit drei unterschiedlichen Farben erarbeitet. ###Media_3### Die begehbaren Theken mit Arbeitsplätzen und die Gesprächsnischen vermitteln Beratungskompetenz, die zurückhaltend gestalteten Korpusse fügen sich gut in die Architektur der Reisezentren ein – auch wenn das ...