Fotos: Lorenz Cugini

In der neuen Folge von Sach & Krach sprechen Mara Tschudi und Sebastian Marbacher über die Keramikkünstlerin Elisabeth Langsch, ihr eigenwilliges Werk und ihren Platz in der Schweizer Designgeschichte.

Elisabeth Langsch war eine Pionierin: eigenwillig, experimentierfreudig und kompromisslos. In ihrem Atelier schuf sie Gefässe und Objekte aus Keramik, mit denen sie sich einen Namen in der Schweizer Kunstszene gemacht hat. Anlässlich der neuen Publikation von Hochparterre sprechen Mara Tschudi und Sebastian Marbacher im Podcast über ihr Verhältnis zur Künstlerin: Was berührt sie an Langschs Schaffen? Welche Parallelen sehen sie zu ihrem eigenen Arbeiten? Und wie prägt die Begegnung mit ihren Stücken das eigene Denken über Material und Form?

Im Podcast verhandeln wir auch zentrale Werke und Fotografien aus der neuen Publikation:

Kachelofen mit Bank, Altersheim Regensdorf, 1984

Kachelofen mit Bank, Altersheim Regensdorf Marlen Perez und Heinrich Helfenstein

Musen, 7 Plastiken auf Sockel, Unitobler, Bern n/a

