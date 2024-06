Designer Frédéric Dedelley hat die Residenz des Schweizer Konsuls in Rio de Janeiro neu gestaltet. Fotos: MCA Estúdio

Andrea Eschbach 01.06.2024 08:00

Das Domizil eines Konsuls ist auch ein Aushängeschild seines Landes. Zugleich soll es einen Bezug zum Gastland spüren lassen. Keine einfache Aufgabe – aber der Zürcher Designer Frédéric Dedelley hat sie gemeistert: In der Residenz des Schweizer Konsuls in Rio de Janeiro hat er brasilianischen Esprit auf helvetische Formensprache treffen lassen. Esszimmer, Salon und Bibliothek gliedern sich als Abfolge dreier Räume, die in eine grosszügige Terrasse mündet. In der Attikawohnung eines unspektakulären Gebäudes gelegen, ist die Aussicht umso spektakulärer: Gäste blicken auf die Lagoa Rodrigo de Freitas, eine Lagune im Süden der Millionenstadt. ###Media_2### ###Media_3### Die Räume waren in die Jahre gekommen; gewünscht waren eine technische Erneuerung, ein neues Lichtkonzept und eine zeitgemässe Innenraumgestaltung. Für diesen Ort, an dem Verhandlungen, festliche Anlässe und Apéros stattfinden, wollte Dedelley «eine schweizerische Umgebung gestalten, in der die Kultur des Gastlandes überall spürbar ist». So liess er sich für die Farben und Muster von Roberto Burle Marx’ legendärer Copacabana-Promenade inspirieren. Seine Interpretation zeigt sich etwa in einem neu angefertigten Teppich in zwei Varianten, dessen organisches Muster sich lichtgrau vom mal hellgrünen, mal hellblauen Fond abhebt. «Die Farben der üppigen Vegetation und des Himmels haben hier ihr Gegenstück gefunden», sagt Dedelley. ###Media_4### ###Media_1### Eine Spezialanfertigung ist auch der Esszimmervorhang mit einem Farbverlauf von Rosa zu Blauviolett. Klassisch ist die Auswahl der Möbel. Neben Balkonmobiliar von Atelier Alinea, minimalistischen Ribag-Leuchten, ikonischen Keramikobjekten von Margrit Linck oder Sitzmöbeln von Horgen Glarus sind auch Entwürfe von Dedelley dabei. So hat er etwa Sessel, Sofas, ein Sideboard und einen Esszimmertisch beigesteuert – allesamt aus Schweizer ...