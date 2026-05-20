Hella Jongerius untersucht intensiv, wie Farben, OberflÃ¤chen und Licht zusammenspielen. Fotos: Bernhard Strauss

Radikal beharrlich Die Ausstellung â€¹Hella Jongerius: Whispering Thingsâ€º im Vitra Design Museum fÃ¼hrt durch drei Jahrzehnte intensiven Forschens der niederlÃ¤ndischen Industriedesignerin. 20.05.2026 14:00

Ein Leben in vier RÃ¤ume zu packen, ist keine leichte Aufgabe â€“ erst recht, wenn es sich dabei um das von Hella Jongerius handelt. Mit ihrem Werk hat sich die niederlÃ¤ndische Industriedesignerin eine einzigartige Position in der Designlandschaft erarbeitet. 2024 Ã¼bergab sie ihr Archiv an das Vitra Design Museum, das ihr nun die erste Retrospektive widmet. â€¹Whispering Thingsâ€º fÃ¼hrt durch drei Jahrzehnte intensiven Forschens rund um die wichtigen Elemente des Daseins. FÃ¼r Jongerius sind dies in erster Linie Beziehungen: zwischen Menschen, zu den Dingen um sie herum und zur Natur. ###Media_2### Der erste Raum setzt im Jahr 1993 an. Die Absolventin der Design Academy Eindhoven grÃ¼ndete Jongeriuslab und wurde Teil des widerstÃ¤ndigen Kollektivs Droog Design. FrÃ¼h etablierte Jongerius ihre als â€¹Dirty Handsâ€º bekannte Arbeitsmethode, indem sie spielerisch und zugleich streng mit Materialien experimentierte.Dicht an dicht stehen die Resultate auf weissen Podesten, darunter Waschbecken aus Polyurethan, zarte GlasgefÃ¤sse auf Campingkochern, Keramik oder KlappstÃ¼hle. Manchen Experimenten folgten serielle Umsetzungen, denen Hella Jongerius durch gezielt eingesetzte Imperfektionen oder handwerkliche Interventionen die GleichfÃ¶rmigkeit nahm. â€¹Business Classâ€º versammelt die Industriekooperationen der Designerin. Jongerius hat mit Maharam, Camper, Ikea, Vitra oder KLM zusammengearbeitet â€“ ohne dabei ihre marktkritische Haltung zu unterdrÃ¼cken. In ihrer Dichte erinnern die ausgestellten MÃ¶bel, Textilien und Objekte eher an ein Schaulager als an ein Museum. Das hindert Werke wie etwa die fÃ¼r die Porzellanmanufaktur Nymphenburg jedoch nicht daran, zum Publikum zu sprechen: Jongeriusâ€™ unkonventioneller Umgang mit dem Archiv des Traditionsbetriebs berÃ¼hrt â€“ umso mehr, als sie auch die Ã–ffentlichkeit zur Teilhabe eingeladen hat. ###Media_1### Nebenan zeigt â€¹Feeling Eyeâ...