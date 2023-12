Die VSI.ASAI hat Ona Lia Bischoffs Diplomarbeit mit dem Förderpreis 2023 ausgezeichnet. Ihre fotografisch-kartographische Dokumentation erfasst sieben gegenwärtige Abbruchstellen von Basel und ihre dazugehörigen Geschichten.

Protest gegen das Vergessen Verschwindet ein Haus, hinterlässt es nicht bloss eine materielle Lücke – mit ihm geht auch seine Geschichte verloren. Die junge Innenarchitektin Ona Lia Bischof hat der Leere ihre Abschlussarbeit gewidmet. 12.12.2023 08:00

Ein Abriss bedeutet nicht nur der Verlust materieller Ressourcen und historische Baukultur. Verloren gehen auch die sozialen Netzwerke, die in und um ein Gebäude herum verwoben sind. Ona Lia Bischof, Absolventin des Studiengangs Innenarchitektur und Szenografie an der HGK Basel, widmet ihre Bachelorarbeit der Baulücke und der Erinnerung, die sie hinterlässt. In einer fotografisch-kartografischen Dokumentation porträtiert sie sieben Basler Abbruchstellen und ihre Geschichten. Mit ihrem «Archiv der Erinnerung» gewann Bischof den Förderpreis 2023 des VSI ASAI, der die Arbeit als wichtigen Beitrag in der aktuellen Debatte um das Bauen im Bestand bzw. gegen das Verschwinden von Gebäuden auszeichnet. ###Media_2### ###Media_3### ...