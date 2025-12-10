Bei der Swiss Design Association kommt es zum Leitungswechsel: Per Ende Jahr gibt Dominic Sturm sein Amt als Präsident ab. Künftig übernimmt eine Doppelführung.

Dominic Sturm prägte 15 Jahre als Mitglied des Vorstandes und in den letzte sieben Jahren als Präsident die Arbeit der Swiss Design Association (SDA). Nun übergibt er die Leitung des Berufsverbandes an die amtierende Vizepräsidentin Isabelle Scholtemeijer sowie das langjährige Vorstandsmitglied Andréa Müller. Mit diesem Co-Präsidium soll die Verankerung des Verbands in der Deutschschweiz und der Romandie ausgewogener werden, schreibt die SDA am Mittwoch in einer Mitteilung: «So können wir die nationale Ausrichtung unseres Engagements weiter stärken.» Damit führt die SDA ein zentrales Anliegen Sturms fort, der in seiner Amtszeit die Verbandsarbeit stärker auf die Romandie und das Tessin ausrichtete.

In der Mitteilung betont der Verband das grosse Engagement des abtretenden Präsidenten. So wurde die SDA unter seiner Führung als Organisation professioneller Kulturschaffender (KUOR) anerkannt. Die Kooperation mit Pro Helvetia wurden vertieft, man trat SuisseCulturebei und auf internationaler Ebene nahm man die Zusammenarbeit mit dem Bureau of European Design Associations (BEDA) wieder auf.

Im Frühjahr 2025 lancierte die SDA unter seiner Leitung gemeinsam mit dem Zurich Center for Creative Economies ZCCE die erste landesweite Befragung von Designschaffenden zur Lohn- und Honorarsituation durch. Die Studie ist eine wichtige Grundlage für die künftige Diskussion um den Wert von Design. Dominic Sturm bleibt weiterhin Mitglied des Vorstandes der SDA.