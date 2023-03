Franco Clivio bringt Dinge unbekannter Autorinnen und Autoren zusammen und stellt sinnliche Zusammenhänge her. Foto: Hans Hansen

No Name Design Es gibt unzählige Produkte, deren Autoren unbekannt sind. Der Gestalter Franco Clivio hat rund 1000 davon gesammelt. Nun zelebriert das Ulmer HfG-Archiv das anonyme Alltagsdesign in einer Ausstellung. 09.03.2023 08:30

Ob wir uns die Haare bürsten, das Geschirr spülen, einen Espresso zubereiten oder die Tür hinter uns schliessen: Wir hantieren täglich mit dutzenden von Gegenständen. Wer sie gestaltet hat, wissen wir in den seltensten Fällen, oft genug werden die Erschafferinnen und Erschaffer nirgends genannt oder sind bereits in Vergessenheit geraten. Der renommierte Schweizer Produktgestalter und Dozent Franco Clivio hat rund 1000 Objekte aus dem täglichen Gebrauch gesammelt. So ist über die Jahre hinweg eine umfassende Sammlung an anonym gestalteten Gegenständen entstanden, deren gemeinsamer Nenner die raffinierte gestalterische Qualität ist. Sie beruht weniger auf der guten Form, denn vielmehr auf einer Besonderheit von Funktion, Material und Konstruktion. Gemeinsam mit dem HfG-Archiv in Ulm präsentiert er diese in der Ausstellung «No Name Design».