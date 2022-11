Tiziana Halbheer ist eine der Dozentinnen und Dozenten am neuen Lehrgang Kunst und Handwerk.

Wo hört Handwerk auf und wo fängt Bildende Kunst an? Ist das Handwerk ein Zugang zur Auseinandersetzung mit Bildender Kunst oder nur ein Werkzeug? Diese und weitere Fragen will der neue Lehrgang Kunst und Handwerk beantworten. In Kooperation mit dem Engadiner Verein Kalkwerk, dem Studio Mirko Baselgia und der Associaziun Center d’Art e Cultura Alvra baut die ibW Schule für Gestaltung Graubünden einen neuen Lehrgang «Kunst und Handwerk» auf. Im Zentrum steht die praktische Arbeit und die Erfahrbarkeit des Materials. Handwerkende, Künstlerinnen und Kunsthandwerker öffnen ihre Studios und Werkstätten für die Studierenden und vermitteln ihr Fachwissen und ihre Erfahrung. Im Video erklärt die Keramikkünstlerin Tiziana Halbheer die Faszination ihres Metiers.