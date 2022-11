«A Chair and You» ist die letzte Schau von Designdirektorin Chantal Prod'Hom – und ein wahres Schlussfeuerwerk.

Susanna Koeberle 16.11.2022 08:00

Einfache Ausstellungstitel sind dankbare Projektionsflächen, sie wirken wie Multiplikatoren. Das ist auch bei «A Chair and You» der Fall, der letzten Ausstellung, welche die scheidende Direktorin des Mudac Chantal Prod’Hom zusammen mit Susanne Hilpert Stuber verantwortet. Was so simpel klingt, ist in Wahrheit ein echtes Spektakel. Nicht zuletzt deswegen, weil die Szenographie von keinem Geringeren als dem amerikanischen Regisseur Robert Wilson (*1941) stammt. Um kurz beim Titel zu bleiben: Wer ist eigentlich mit «you» gemeint, fragt man sich. Wohl die Besucherin der Ausstellung. Aber warum wird sie überhaupt angesprochen? Was haben Menschen als Motto in einer musealen Stuhlausstellung verloren? Bei der Führung durch die Schau gab Wilson persönlich dazu gleich mehrere Antworten. Und spätestens dann wurde der Besucherin bewusst, dass diese Schau ein wahres Schlussfeuerwerk der Ära Prod’Hom ist. Der Stuhl, diese Königsdisziplin des Designs, präsentiert sich als unendliches Feld von Möglichkeiten; die platonische Idee des Stuhls («A Chair») manifestiert sich in allen erdenklichen Formen, Farben und Materialien. Robert Wilson hat diese Ausstellung wie eine Oper in vier Akten konzipiert. Auf der Bühne würden sich Schauspielerinnen und Tänzer bewegen, so Wilson. Im Fall von «A Chair and You» hingegen seien es die Besucherinnen: «It’s you!». Uns wird beim Betreten der Schau eine Rolle zugewiesen – oder zumindest wird den Besuchern ein theatraler Steifzug durch die Räume vorgeschlagen, als dessen Choreograph Wilson amtet. Man dürfe nicht vergessen, dass es nur zwei Arten von Linien und damit Art und Weisen gebe, wie man sich im Raum bewege: die gerade und die gekrümmte Linie. «You have to make up your mind», sagt der Regisseur und lädt das Publikum kurzum dazu ein, Teil seiner Inszenierung zu werden. Wilson kreiert gleichsam eine Dramaturgie für unseren Muse...