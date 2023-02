‹Rayday› hat einen Durchmesser von 1,2 Metern. Fotos: Dersu Huber

Mortadella, Petrol und Lavendel Gemeinsam mit dem Designkollektiv Studio Komplett hat der Textilhersteller Lantal die Teppichserie ‹Overlay› entwickelt. So ungewohnt wie die Formate sind auch manche Farbkombinationen. 08.02.2023 14:00

Die Stoffe in Zugabteilen sind oft wenig inspirierend. Das Textildesign bleibt meist auf schlichte Karos oder Gewebestrukturen reduziert. Auch die Farben kaschieren eher Flecken, als Atmosphäre zu verbreiten. Nun hat ausgerechnet Lantal, Herstellerin von Stoffen für Flugzeuge, Schiffe und öffentliche Verkehrsmittel, eine Kooperation initiiert, deren Resultate an den Farbenreichtum eines Blumengartens erinnern. Gemeinsam mit dem Designkollektiv Studio Komplett hat das Langenthaler Unternehmen die Teppichserie ‹Overlay› entwickelt. Sie besteht aus dem grossformatigen ‹Neonstray›, dem Läufer ‹Cubycloud› und dem kleinen runden ‹Rayday›. Ziel der Zusammenarbeit war, die firmeneigene Handtufting-Abteilung zu stärken und ihr Können auszuloten. Das Tufting, vom englischen Wort ‹tuft› für Büschel, ist ein Verfahren zur Teppichproduktion. «Wir hatten völlig freie Hand», sagt Patricia Wicky. Die Zürcher Textildesignerin und ihr Team haben sich von der Schabloniertechnik inspirieren lassen, sodass die Designs eher an Kunstdrucke als an Teppichentwürfe erinnern. Positiv- und Negativformen überlagern einander, bilden neue Muster und lassen Farben und Formen verschmelzen. In der Fabrik übertrugen die Tufter das Muster mittels Projektor und Bleistift auf das grobe Grundgewebe. Linie für Linie stickten sie anschliessend mit einer Art Pistole den Garnstrang hinein. ###Media_2### ###Media_3### ###Media_1### Die Designerinnen nutzten ihre gestalterische Freiheit, indem sie Schlingen- und Schnittflor miteinander kombinierten und auch mit Fransen arbeiteten. Man sieht der Serie an, dass die Macherinnen aus dem Vollen geschöpft haben. So ungewohnt wie die Formate sind auch manche Farbkombinationen: Lavendel neben Grüntönen und Vanille, dazu Rosa und Senfgelb. Einige Stellen irritieren auf den ersten Blick, erinnern etwa an Mortadella. Dennoch funktioniert der wilde Mix...