Gräbt der Fuorisalone der Möbelmesse das Wasser ab? Dass sich gewisse italienischen Traditionsmarken vom Salone abgewendet haben, weckt kritische Stimmen.

Mailand sucht seine Balance Weniger Besucher, mehr Aussteller – was sagt das über den Salone del Mobile 2025 aus? 18.04.2025 19:30

«Nichts los», murrte die junge Taxifahrerin, als sie vergangene Woche eine Gruppe Besucherinnen im Quartier Città Studi absetzte. Und tatsächlich: Obwohl sich rund um die Türen der Bar Basso dichte Menschentrauben gebildet haben, die bis auf die Strasse und zu den umliegenden Lokalen reichen, stürzte sich niemand auf ihr Taxi. Während der Mailänder Designwoche grenzt dies ans Unmögliche. Nun ist die berühmteste Bar Mailands zwar kein Gradmesser für den Erfolg des Salone del Mobile. Doch die offiziellen Zahlen geben der Taxifahrerin recht: Gerade einmal 302 548 Besucherinnen und Besucher haben das Messegelände in Rho besucht. Das sind deutlich weniger als letztes Jahr und sogar weniger als 2023, als die Nachwehen der Pandemie noch spürbar waren. Im Vergleich zur Rekordedition von 2018 zählte der Salone diesmal ganze 130 000 Eintritte weniger. ###Media_2### Messepräsidentin Maria Porro gab sich dennoch optimistisch: «Die 63. Ausgabe des Salone del Mobile war ein Leuchtturm im Jahr 2025 mit globalen Herausforderungen: Sie hat Stärke und eine gemeinsame Vision bewiesen», so die Pressemeldung. Über letzteres mag man zweifeln – geht es nun um Kultur, gesellschaftliche Trends, oder doch bloss ums Geschäft? Die wirtschaftspolitischen Turbulenzen der letzten Wochen jedenfalls scheinen die Besucherströme bereits geprägt zu haben. Die USA sind auf den achten Platz abgerutscht. China, wenngleich noch immer im Sinkflug, lag nach wie vor an der Spitze. Darauf folgten Deutschland, Spanien, Polen, Brasilien, Russland und Frankreich. Noch nie, so Porro, die gerne Rekorde ausmacht, seien so viele Besuchende aus dem Ausland angereist. Obwohl viele der italienischen Zugpferde der Messe erneut ferngeblieben sind und die Gäste stattdessen in feudalen Showrooms begrüsst haben, ist die Zahl der Ausstellenden über die Jahre konstant geblieben. Diesmal waren es sogar mehr als ...