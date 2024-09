Die Gestaltung der ‹Zurich Design Weeks› stammt von ALP Atelier Landolt Pfister.

Lust auf Zukunft Heute Abend starten die ‹Zurich Design Weeks›, an denen es viel zu entdecken gibt. Das umfangreiche Programm lädt zum Ausstellungs- und Atelierbesuch, zu Spaziergängen und zur Poster Safari. 12.09.2024 13:57

Wir sehnen uns nach guten Nachrichten. Die ‹Zurich Design Weeks› springen ein und bieten vom 12. bis 29. September ein umfangreiches Programm zum Thema ‹Good News›. Im Fokus stehen Projekte, Objekte und Ideen, die Lust auf Zukunft machen. Dabei geht es oft rund: Präsentiert werden zirkuläre Ansätze wie beim Designpreisgewinner Joel Hügli mit seiner rezyklierbaren Matratze oder dem Schaufenster ‹D. O. N. U. T›, das den zirkulären Umgang mit Designmaterialien beleuchtet. Diverse Rundgänge führen durch die beteiligten Räume und Off-Spaces. Heute Abend werden die ‹Zurich Design Weeks› eröffnet. Nach der Begrüssung im Vortragssaal des Museum für Gestaltung Zürich folgt ein Vernissagen-Hopping mit Apéro in den Off Spaces. Drei unterschiedliche Walks stehen zur Auswahl. Und weil noch sehr vieles dazu kommt, hilft eine Karte beim individuellen Zusammenstellen des Programms. Einige Highlights: - Die Foto-Ausstellung «Close Up – Innovation im Schweizer Industriedesign» rückt Designaspekte von Industrieprodukten in den Vordergrund. - Im Kreis 5 kann man auf Poster Safari gehen: 20 visuelle Gestalterinnen, Grafikdesigner und Designagenturen haben Poster gestaltet. Es gibt auch einen Poster Safari Walk. - Die besonderen Lautsprecher der beiden Designerinnen Flavia Brändle und Kasia Kempa, über die Hochparterre im aktuellen Heft berichtet. - Die internationale Interieur Design Ausstellung «neue räume» findet vom 26.-29.9. in der Halle 550 in Zürich-Oerlikon statt. - Am 28. und 29.9. öffnet Open House Zürich zum neunten Mal ansonsten verschlossene Türen und zeigt herausragende Architektur. - und vieles mehr ......