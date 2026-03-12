Dieses Jahr wurden 17 Bücher zu den «Schönsten Schweizer Büchern gewählt» – auch der Hochparterre-Titel «Unmittelbar, dringend, ungeduldig. Die gestalterische Unerschrockenheit der Keramikerin Elisabeth Langsch».

Das Bundesamt für Kultur hat «Unmittelbar, dringend, ungeduldig. Die gestalterische Unerschrockenheit der Keramikerin Elisabeth Langsch» zu den schönsten Schweizer Bücher 2025 gewählt.

Das Bundesamt für Kultur (BAK) hat aus 388 Büchern die 17 «Die schönsten Schweizer Bücher 2025» gewählt. Dieses Jahr ist mit «Unmittelbar, dringend, ungeduldig. Die gestalterische Unerschrockenheit der Keramikerin Elisabeth Langsch» auch ein Titel der Edition Hochparterre unter den Prämierten. Gestaltet hat das Buch Naima Schalcher, Zürich, gedruckt hat es TBS, La Buona Stampa in Lugano-Pregassona. Präsidiert hat die Jury die die Grafikdesignerin Sereina Rothenberger. Mathias Clottu (Grafikdesigner), Veronica Ditting (Grafikdesignerin, Creative Director), Josse Pyl (Künstler, Typograf) und Marco Walser (Grafikdesigner) bildeten den Rest der Jury.

Beim jährlichen Wettbewerb «Schönste Bücher aus aller Welt», der von der Stiftung Buchkunst in Leipzig veranstaltet wurde, wurde «Unmittelbar, dringend, ungeduldig. Die gestalterische Unerschrockenheit der Keramikerin Elisabeth Langsch» zudem mit einem Ehrendiplom ausgezeichnet.

Gleichzeitig mit den den schönsten Schweizer Büchern verleiht das BAK jedes Jahr auch den Jan-Tschichold-Preis für hervorragende Leistungen in der Buchgestaltung. Er geht in diesem Jahr an das französisch-schweizerische Grafikdesign-Duo Coline Sunier & Charles Mazé. Seine Verleihung findet am 12. Juni 2026 anlässlich der Vernissage der Ausstellung «Die schönsten Schweizer Bücher» im Helmhaus Zürich statt.

Alle 17 prämierten «Schönsten Schweizer Bücher 2025» sowie alle 371 zum Wettbewerb eingereichten Bücher werden vom 12. Juni bis 21. Juni 2026 in Zürich ausgestellt. Danach geht die Ausstellung auf Tournee. Folgende Stationen sind bereits bekannt: Weltformat Luzern, National Library Zagreb, FLUID dizajn forum Montenegro, Icelandic Museum of Design and Applied Art und Printing Museum in Tokyo.

Mehr Infos zu den ausgezeichneten Bücher und den Ausstellungen gibt es hier.