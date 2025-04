Lora Lamm im Rückspiegel der Juni/Juliausgabe 2015. Foto: Urs Walder

Andrea Eschbach 03.04.2025 16:39

Lora Lamm – ein Nachruf Die Zürcher Grafikdesignerin Lora Lamm, Pionierin der 50er und 60er Jahre, ist im Alter von 97 Jahren verstorben. Ihr Erbe bleibt unvergessen. 03.04.2025 16:39

Die Zürcher Grafikdesignerin Lora Lamm war berühmt für ihre heiteren, luftig-leichten Geschöpfe auf Velos, am Meer oder ganz keck auf der Vespa. Ein wenig erinnern sie an die Designpionierin selbst, die in den 1960er Jahren in der Mailänder Werbeszene für Furore sorgte. Mit Schalk und Durchsetzungsvermögen, einem kreativen Geist und einer unkonventionellen Herangehensweise prägte sie massgeblich die Werbung der 1950er und 1960er Jahre – und blieb in der Schweiz doch lange eine Unbekannte. 1928 in Arosa geboren, studierte sie zunächst Grafik an der Kunstgewerbeschule Zürich. Nach ihrem Studienabschluss begann sie im grafischen Atelier der Zürcher Triplex-Werbeagentur. Dort riet ihr der Texter Frank Thiessing, nicht ins Modemekka Paris, sondern ins wirtschaftlich boomende Mailand der Nachkriegszeit zu gehen. Die pulsierende Stadt bot ein gestalterisch animierendes Klima, geprägt von Aufbruchstimmung und Experimentierfreude. In dieser Atmosphäre des Neuanfangs startete Lora Lamms Blitzkarriere. Die junge Grafikerin machte sich daran, ihre Arbeiten diversen Agenturen zu präsentieren – ohne ein einziges Wort Italienisch zu sprechen. 1954 trat sie eine zeitlich begrenzte Stelle im einflussreichen Studio Boggeri an. Im selben Jahr noch holte sie der Schweizer Grafiker Max Huber in die Werbeabteilung des Warenhauses La Rinascente. Mit dem Aufkommen der Konfektionsmode sollte ein neues, junges und überwiegend weibliches Kundensegment angesprochen werden. Schnell prägten Lora Lamms gestalterische Ideen den Auftritt des Kaufhauses. Die Anregungen für ihre Idee der modernen Frau fand Lamm nicht im strengen Swiss Style, sondern in den Neuheiten, die Einkäufer und Stilisten aus dem Ausland mitbrachten, in internationalen Zeitschriften wie Harpers Bazaar, Vogue und Esquire oder dem Art Director's Annual“. Formale Reduktion, leuchtende Farbigkeit und ein bewusster Einsatz von F...