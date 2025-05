Die erste landesweite Studie zum Lohn- und Honorarniveau von Desingschaffenden soll Vergleichbarkeit schaffen und Preisverhandlungen erleichtern.

Die Swiss Design Association führt gemeinsam mit dem Zurich Center for Creative Studies die grösste schweizweite Studie zu Salären und Honoraren im Design durch. Jetzt mitmachen!

Wie viel verdienen Designerinnen und Designer in der Schweiz? Wie unterscheidet sich dies in den einzelnen Fachbereichen? Und wie hoch sind die Honorare für einzelne Dienstleistungen? Um diese Fragen endlich beantworten zu können, führt die Swiss Design Association SDA zusammen mit dem Zurich Center for Creative Economies ZCCE die erste landesweite Befragung aller Designschaffenden durch.

Unterstützt von Pro Helvetia und dem Bundesamt für Kultur BAK, will die SDA einen Monitor erstellen, der die Honorar- und Lohnsituation im Schweizer Design transparent abbildet. Dies soll Vergleichbarkeit mit internationalen Studien schaffen und in die politische Arbeit einfliessen. Und nicht zuletzt sollen Designerinnen und Designer auch ganz direkt davon profitieren – indem sie bei Lohnverhandlungen auf fundierte Zahlen zurückgreifen können.

Die Studie deckt Themen wie Arbeitsmarkt, Bildungsabschlüsse, Lebensentwürfe oder verborgene Designleistungen ab. Sie dauert 10-15 Minuten und ist anonym.

Wer bei der Studie mitmachen will, kann dies noch bis Ende Mai tun.