Banknoten als grafische Visitenkarte für die Schweiz. Fotos: SNB

Keine Angst vor Swissness Die Schweizerische Nationalbank hat die ersten Entwürfe für die nächsten Banknoten präsentiert. Über die 12 Motive kann man abstimmen – und sich vor allem streiten. 15.08.2025 11:42

Die Schweiz erkennt man an Kühen, Bergsteigern und Pferden. Das zumindest zeigen die Entwürfe für die nächste Generation an Banknoten. Die Schweizer Nationalbank hat am Mittwoch die Konzepte von 12 Designbüros vorgestellt, die sich mit «Swissness» nicht zurückhalten. Trotzdem überraschen einige Motive. Bereits Ende 2024 konnten sich Designerinnen und Designer für eine Teilnahme am Wettbewerb bewerben, die 12 ausgewählten Büros erhielten im Februar das Gestaltungsbriefing. Nach dieser ersten Stufe wurden nun die 12 Entwürfe veröffentlicht, welches Büro hinter welchen Motiven steht, ist jeweils nicht ausgezeichnet. Berücksichtigt wurden aber Teams aus allen Landesteilen, darunter Norr Design aus Zug, Maxitype Sàrl aus Genf, Custer Waller Sagl aus Lugano sowie eine Arbeitsgemeinschaft mit HOMI und Bienvenue Design aus Zürich und Basel. Nahezu alle Entwürfe fallen durch ihre intensive Farbigkeit auf: Gelb, Rot, Grün, Blau, Braun und Violett sind jeweils stark gesättigt. Schattierungen und die Ausschraffierung der einzelnen Komponenten verstärken die Buntheit. Die Nationalbank hat als Thema «Die Schweiz und ihre Höhenlagen» vorgegeben. Dies haben die Büros mal mehr, mal weniger offensichtlich interpretiert. So setzt Konzepte E beispielsweise 3D-Visualisierungen von verschiedenen Topografien ins Zentrum. Konzept J, H und L zeigen typische Pflanzen, Tiere oder Mineralien. Konzept G und K visualisieren über Aktivitäten, beide haben eine Schwimmerin auf der 10er-Note und einen Kletterer auf der 1000er-Note. Dies scheint die sicherere und gemäss Blick-Umfragen auch die beliebteste Variante zu sein. ###Media_4### Konzepte I , J und D bauen ganz auf Architektur. Kaum enthüllt hat es sogar schon der penetrante 3D-Turm aus Mulegns auf die Noten geschafft. Auch das NEST-Gebäude in Dübendorf und die Monte Rosa-Hütte ist gleich zwei Mal abgebildet. Die ETH freut’s ...