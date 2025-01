Die Ausstellung ist noch bis Mitte Februar bei Hauser & Wirth Zurich an der Bahnhofstrasse zu sehen. © Judd Foundation / The LeWitt Estate / Fotostiftung Schweiz / 2024, ProLitteris, Zurich. Courtesy Lehni, the Estates and Hauser & Wirth. Photo: Jon Etter

Generationenprojekt mit Ausstrahlung

Die Ausstellung «Judd, Lewitt & Bill – made by Lehni» zeichnet die Berührungspunkte zwischen dem Metallverarbeiter und wichtigen Vertretern der Moderne nach.