Mit Josef Kaiser wird per 1. Juli 2024 ein in der Möbelindustrie sehr erfahrener und international vernetzter Manager Geschäftsführer der ag möbelfabrik horgenglarus. «Josef Kaiser verfügt über eine mehrjährige Managementerfahrung in der Möbelbranche», schreibt das Unternehmen heute in einer Medienmitteilung. «Mit grossem Respekt vor der 144-jährigen Geschichte und dem hochspezialisierten Team freue ich mich sehr, die traditionsreiche Manufaktur Horgenglarus in die Zukunft zu führen. Mich beeindruckt, wie bei der ältesten Stuhl- und Tischmanufaktur der Schweiz Nachhaltigkeit gelebt wird, von der lokalen Beschaffung über die handwerkliche Produktion bis hin zum langlebigen und geschätzten Qualitätsprodukt», freut sich Josef Kaiser auf seine neue Aufgabe. «Josef Kaiser verfügt dank der verschiedenen Stationen in renommierten Unternehmen der Möbelindustrie über eine grosse Managementerfahrung, umfassende Branchenkenntnisse und über ein internationales Netzwerk», sagt Markus von Nordeck, Inhaber und Verwaltungsratspräsident von Horgenglarus.

Der scheidende Geschäftsführer Marc Huber wird das Unternehmen per Ende Juli 2024 verlassen und steht somit noch für die Übergabe an Josef Kaiser zur Verfügung.