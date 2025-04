Eines der spektakulären Projekte aus der Vergangenheit: «Nebulosus» von AUTHOS und Stella Speziali verwandelte den Botanischen Garten 2021 in eine mystische Landschaft.

Die Design Biennale Zürich 2025 feiert Jubiläum. Die fünfte Edition nämlich präsentiert bereits das hundertste Projekt – ein Grund zum Feiern. Geplant sind eine Ausstellung im Alten Botanischen Garten mit zehn neuen Projekten, ein reichhaltiges Rahmenprogramm sowie eine Jubiläums-Publikation mit Beiträgen aller bisherigen Teilnehmenden.

Um dies alles möglich zu machen, läuft noch bis Freitag Abend eine Crowdfunding-Kampagne. Wer das Projekt unterstützen will, hat diverse Möglichkeiten: etwa über ein Soli-Ticket, eine privaten Führung mit Freunden oder einem raren Erinnerungsstück wie dem ‹Play City›-Set von Alexander Brodsky aus der Ausgabe 2019. Mitmachen lohnt sich also! Auch Hochparterre ist beteiligt: Die Jubiläumspublikation soll als Buch in der Edition Hochparterre erscheinen.

Die Belohnungen sind toll: Unterstützerinnen erhalten beispielsweise ein Set von bis zu vier Einzelstücken aus Alexander Brodskiys «Play City» von der Design Biennale Zürich 2019.

Erreicht die Designbiennale ihr erstes Ziel, startet sie in die zweite Etappe – wenn auch die gelingt, gibt es eine rauschende Jubiläumsparty.