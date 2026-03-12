Der James Dyson Award startet in die nächste Runde: Studierende und Absolvent*innen aus Design und Ingenieurwesen können bis 15. Juli 2026 ihre Projekte einreichen.

Der internationale Design- und Ingenieurwettbewerb James Dyson Award hat seine Bewerbungsphase für 2026 eröffnet. Studierende und Absolvent*innen aus Design und Ingenieurwesen aus 28 Ländern und Regionen können bis zum 15. Juli 2026 ihre Projekte einreichen. Gesucht sind innovative Lösungen für konkrete Alltagsprobleme. Nationale Jurys aus Design- und Engineering-Expert*innen sowie Dyson-Ingenieur*innen wählen zunächst die jeweiligen Ländergewinner*innen, die ein Preisgeld von 5’000 £ erhalten und sich für die internationale Runde qualifizieren.

Die globalen Gewinnerinnen werden von James Dyson persönlich bestimmt und mit 30’000 £ ausgezeichnet. Neben dem Preisgeld profitieren die Projekte von internationaler Medienaufmerksamkeit und Unterstützung bei der Weiterentwicklung ihrer Erfindungen. Der Wettbewerb richtet sich an junge Entwicklerinnen, die mit durchdachtem Design, technischer Machbarkeit und Originalität zur Lösung globaler Herausforderungen beitragen.

Jetzt bewerben!