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Isabelle Scholtemeijer: Wie verdienen Designer*innen in der Schweiz?

Die Co-Präsidentin der Swiss Design Association Isabelle Scholtemeijer spricht im Podcast über die erste Lohn- und Honorarstudie der Branche.

Jonathan Jäggi,Mirjam Rombach   24.04.2026 12:30

Wie steht es um die wirtschaftliche Lage von Designschaffenden in der Schweiz? Eine neue Studie der Swiss Design Association (SDA) liefert erstmals belastbare Zahlen. Die Resultate bestätigen vieles: tiefe Einkommen, ein schwieriger Berufseinstieg und ein hoher Druck auf Selbstständige. Gleichzeitig treten neue Fragen zutage, etwa zum überdurchschnittlichen Gender Pay Gap oder zur Rolle der Ausbildung.

Im Podcast spricht Isabelle Scholtemeijer über strukturelle Ursachen und Verschiebungen im Berufsfeld. Sie erklärt, weshalb sie nicht von einer Erosion, sondern von einer Transformation spricht, und welche Chancen sich daraus ergeben. Zudem geht es um den langen Weg zur beruflichen Etablierung, um Unterschiede zwischen Ausbildungswegen und um die Frage, wie sich Design künftig positionieren kann.

«Hochparterre – Architektur, Design, Planung» ist der Podcast von Hochparterre. Wir publizieren Audiobeiträge zu Architektur, Design und Planung, sprechen mit Menschen, die uns interessieren, und suchen Antworten auf aktuelle Fragen.

Jonathan Jäggi
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